2019-09-16T18:48:56+03:00
Общество

В МЧС рассказали, почему загорелся элитный банный комплекс в Екатеринбурге

Пожар в «Чапаевских банях» на Сибирском тракте произошел из-за соседнего здания
Алина СУРИНА
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Пожар в элитном комплексе произошел в конце июляПожар в элитном комплексе произошел в конце июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МЧС рассказали, почему сгорел элитный банный комплекс в Екатеринбурге. Пожар в «Чапаевских банях» на Сибирском тракте произошел из-за соседнего здания. Дознаватели закончили выяснять причины возгорания.

- Причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования в подсобном помещении. Оттуда начался пожар и перекинулся на строения бани, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пожар в элитном комплексе произошел в конце июля. Дым от пожара был виден из разных районов города. С огнем боролись 9 машин МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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