В Горздраве объяснили, почему первая экспертиза виновника смертельной аварии на Малышева была сделана с нарушениями
В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга был проведен медицинский разбор случая по делу Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева. Первая экспертиза содержала ошибки: неверное имя и дату.
Медицинское освидетельствование проводилось в ЦГКБ №24. Был взят биоматериал на химико-токсикологическое исследование данного пациента в областной токсикологический центр.
- Во время ввода данных пациента произошел технических сбой и неверно были зафиксированы Отчество и дата забора анализов. На результаты проведенных анализов пациента это не повлияло. Никакого преднамеренного умысла не выявлено, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Горздрава Екатеринбурга.
Напомним, что повторная экспертиза Васильева также показала, что он был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU