2019-09-16T18:37:26+03:00
Происшествия

В Горздраве объяснили, почему первая экспертиза виновника смертельной аварии на Малышева была сделана с нарушениями

Врач указал неверное имя и дату
Олег Галимов
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Фото: УГИБДД ЕкатеринбургаФото: УГИБДД Екатеринбурга
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В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга был проведен медицинский разбор случая по делу Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева. Первая экспертиза содержала ошибки: неверное имя и дату.

Медицинское освидетельствование проводилось в ЦГКБ №24. Был взят биоматериал на химико-токсикологическое исследование данного пациента в областной токсикологический центр.

- Во время ввода данных пациента произошел технических сбой и неверно были зафиксированы Отчество и дата забора анализов. На результаты проведенных анализов пациента это не повлияло. Никакого преднамеренного умысла не выявлено, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Горздрава Екатеринбурга.

Напомним, что повторная экспертиза Васильева также показала, что он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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