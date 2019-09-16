«Врачи говорили, что все хорошо»: на Урале мать одиночка продала все вещи, чтобы накопить деньги на лечение дочери

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-16T18:43:04+03:00

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Жительница Первоуральска в Свердловской области пытается вылечить свою четырехгодовалую дочь. У маленькой Виталины детский церебральный паралич и ей нужна постоянная реабилитация. Мама узнала о диагнозе не сразу, малышка родилась немного раньше. И младенец до пяти месяцев развивался как обычный ребенок.

- Врачи говорили, что все хорошо. Виталина стала менее подвижной, но в больнице просили не обращать на это внимание. Они ссылались на гипертонус мышц, который бывает у недоношенных детей. Но у меня было плохое предчувствие.

Потом все-таки врачи определили в чем проблема и поставили диагноз ДЦП. С этого времени у Марии и маленькой Виталины началась череда курсов реабилитации. Ездили по всей стране и со временем у девочки начались появляться успехи. Сейчас Виталина самостоятельно ходит и бегает, сама разговаривает. Чтобы закрепить результат и дать девочке шанс вести нормальную жизнь, необходимо продолжить лечение.

Фото: предоставлено мамой девочки Марией

Само лечение обходится недешево, но у семьи нет сбережений. Женщина вместе с дочерью живут на пособие и пенсию по инвалидности. Отец девочки бросил их, когда узнал про диагноз. Раньше помогали родители Марии, но они пенсионеры и сами перебиваются на крохи.

- Сейчас у меня нет возможности работать. Раньше я была менеджером по продажам, работала в банке. Пока найти новое место не получается, мне говорят, что сотрудник, у которого на иждивении ребенок-инвалид, не нужен, - рассказывает Мария. – Чтобы собрать деньги, я продала машину, влезла в кредиты.

Стоимость реабилитации - 210 тысяч рублей. Помочь девочке можно, Фонд Ройзмана собирает деньги на помощь ребёнку. Пожертвование можно сделать на странице.(ссылка)

ИСТОЧНИК KP.RU