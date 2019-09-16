СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-16T18:15:07+03:00

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В Екатеринбурге из-за ОРЗ закрыли школу и детский сад. Также частично приостановлен образовательный процесс в 13 детских дошкольных учреждениях (закрыто 15 групп). Заболеваемость в городе выросла на 73 %. За прошедшую неделю в поликлиники обратились14,2 тысяч человек. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 28,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

- Наибольший темп прироста заболеваемости зафиксирован среди детей и лиц 7-17 лет, это связано с началом сезонного подъёма ОРВИ негриппозной этиологии, а также со сформировавшимися организованными детскими коллективами, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В конце августа в регион начали поступать вакцины для профилактики гриппа среди детей и взрослых. В регионе уже поставили 200 тысяч прививок.

По данным Роспотребнадзора за неделю зарегистрирован 591 случай с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня прошлой недели на 27%.

ИСТОЧНИК KP.RU