2019-09-16T18:15:55+03:00
Происшествия

Хотел похвастаться перед друзьями: подробности гибели трех человек, утонувших в УАЗе под Качканаром

Водитель внедорожника попытался проехать реку вброд
Олег Галимов
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Как выяснилось, в машине ехала компания: четверо мужчин и одна девушка. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиКак выяснилось, в машине ехала компания: четверо мужчин и одна девушка. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшие выходные в поселке Косья Свердлвской области ознаменовались страшной трагедией – в реке затонул УАЗ с людьми. Обычная поездка к друзьям обернулась смертью трех человек, еще двое чудом спаслись от неминуемой гибели.

Чтобы достать машину и тела понадобилась помощь спасателей и водолазов МЧС.

- Утонувший автомобиль с телами трех погибших мужчин из воды извлекали водолазы Аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167 пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. На освобождение автомобиля из водной стихии у спасателей ушло немногим более двух часов, - рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как выяснилось, в машине ехала компания: четверо мужчин и одна девушка. Погибшими оказались жители Качканара Николай Ежов, Максим Халявин (водитель УАЗа – прим.ред.) и тагильчанин Илья Аганин. По словам очевидцев, Халявин должен был отвезти одного из приятелей до дома в поселке, но вместо того, чтобы ехать по мосту – решил пересечь реку вброд.

- Это был глупый и безответственный поступок! – рассказывает жена погибшего жены Ильи Аганина. – Хотел покрасоваться перед друзьями, но видимо УАЗ провалился в яму, о которой он не знал. Сам утонул и других погубил. Наверное, адреналина не хватило.

Также нам удалось выяснить, что в числе выживших оказалась девушка Николая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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