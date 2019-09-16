СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-16T17:42:03+03:00

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В Екатеринбурге к подаче тепла не готовы 800 многоквартирных домов. Отопление жильцам этих домов подключат в последнюю очередь

Под управлением недобросовестных организаций находится более 800 многоквартирных домов. Самые злостные нарушители требований законодательства ТСЖ «Челюскинцев 21-23», ЖЭК №66 и ТСН «Соликамская 8». Энергокомпания грозит им подать тепло в последнюю очередь.

- Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проверил готовность жилых домов Екатеринбурга к зиме. 8% управляющих компаний и 31% ТСЖ областного центра не провели необходимые мероприятия, теперь эти клиенты могут получить отопление в последнюю очередь, - рассказали в пресс-службе энергокомпании.

В летний период каждая жилищная организация обязана провести техническую подготовку к подаче тепла: опрессовать и промыть системы отопления многоквартирных домов, устранить утечки в теплопотребляющих установках, трубах и отопительных приборах, установить дроссельные устройства. Также перед входом в отопительный сезон УК и ТСЖ должны подтвердить отсутствие задолженности перед энергокомпанией.

Эти требования направлены на улучшение качества поставки тепловой энергии и выявление «слабых» мест в системах отопления многоквартирных домов. Их неисполнение ставит под угрозу безопасное функционирование внутридомовых систем, а любое технологическое нарушение может оставить жильцов данных домов без отопления в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU