2019-09-16T17:24:37+03:00
Общество

Зампред правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Всего в комитет по организации соревнования вошел 41человек
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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Зампред правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет по проведению всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Всего в комитет по организации соревнования вошел 41человек. Оргкомитет утвержден постановлением правительства РФ от 12 сентября. Заместителями Голодец по оргкомитету стали министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По согласованию может быть назначен еще один зам - президент общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Сергей Сейранов.

В оргкомитет также вошли замдиректор федерально службы войск Росгвардии Олег Борукаев, руководитель службы ФСБ России Владимир Крючков, начальник управления ФСО России Андрей Юрлин, заместители ряда федеральных министров, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сенатор Аркадий Чернецкий, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, директор по общим вопросам ООО «УГМК-холдинг» Владимир Белоглазов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель совета директоров «Челябинского трубопрокатного завода» Андрей Комаров, председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский, учредитель «Сима-ленда» Андрей Симановский.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Минспорта РФ, который должен с властями Свердловской области и различными ведомства разработать план мероприятий по подготовке к проведению универсиады, - сообщается в документе.

Минфину РФ и Минэкономразвития РФ совместно с правительством области поручено предусмотреть в проекте бюджета РФ на 2020-й год и на плановый период 2021 и 2022 годов средства на проведение соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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