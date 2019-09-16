2019-09-16T16:56:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге может появиться канатная дорога

Проект мэрии Екатеринбурга предложил генконсул Франции
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге может появиться канатная дорога. Проект городским властям предложил генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн. Эту идею он обсудил на встрече с замглавы уральской столицы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексеем Бубновым.

- Проект, который я сегодня имею честь предложить, разработан французской компанией и был представлен на международной выставке «Иннопром-2019», где имел положительные отклики. Данный проект предполагает строительство канатной дороги наземного расположения, что наименее затратно в сравнении с подземным строительством. По нашему мнению, он мог бы отлично расположиться от аэропорта «Кольцово» до ближайшей станции екатеринбургского метрополитена, - рассказал Генеральный консул Франции.

Алексей Бубнов отметил, что проект интересный, но требует детального рассмотрения. Например, нужно учитывать трафик и рентабельность проекта. В мэрии отметили, что смотрят на опыт Нижнего Новгорода, где подобный вид транспорта функционирует, но имеет свои недостатки. Проект рассмотрят, как точку развлекательного и туристического притяжения. Городские власти считают, что кроме решения мэрии нужно будет узнать и мнение горожан. Для этого проведут общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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