2019-09-16T16:36:24+03:00
Звезды

Заместителя директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа наградят французским орденом

Министр культуры Франции подписал указ о награждении Олега Лоевского
Алина СУРИНА
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Заместителя директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа наградят французским орденом. Министр культуры Франции подписал указ о награждении Олега Лоевского. Коллеги активно поздравляют екатеринбужского театрала в соцсетях.

- Норильский театр поздравляет, нашего дорогого Олега Лоевского! Министр культуры Франции Франк Ристер подписал указ о награждении Алика Лоевского французским орденом Искусств и Литературы за «вклад в дело культуры» гордимся! Ему в каждом городе России надо орден давать, - написала в facebook Анна Бабанова, главный режиссёр Норильского Заполярного театра имени В. Маяковского.

Олег Лоевский - основатель и художественный директор фестиваля «Реальный театр», лауреат международной театральной премии имени Станиславского, член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска» и театральный критик. Он же фестивальный демиург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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