«Скованные»: песня свердловской рок-группы вошла в культурный норматив школьника

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-16T16:57:51+03:00

Творчество архитектора Бутусова теперь будут изучать в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Российские школьники теперь смогут вполне официально изучать творчество свердловской рок-группы «Наутилус Помпилиус» на уроках.

Песня «Скованные одной цепью» на стихи известного поэта Ильи Кормильцева попала в список музыкальных произведений, которые рекомендуются к изучению в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника». Музыкальную композицию на уроках будут слушать ученики 9-11 классов.

Школьникам предложат изучать на уроках произведения по нескольким направлениям: литература, ИЗО, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Фото: скрин документа программы

В число рекомендаций к изучению вошли и коллеги Вячеслава Бутусова, который с 1983 по 1997 год возглавлял «Наутилус Помпилиус» - Андрей Макаревич с песней «Солнечный остров» и Борис Гребенщиков с композицией Анри Волхонского и Алексея Хвостенко «Город золотой».

Также в списке «Культурного норматива школьника» - группы Queen, ABBA и The Beatles. Эксперимент по внедрению программы стартует в десяти регионах страны с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU