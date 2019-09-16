2019-09-16T16:57:51+03:00
Звезды

«Скованные»: песня свердловской рок-группы вошла в культурный норматив школьника

Проект внедрят в школы десяти регионов
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Творчество архитектора Бутусова теперь будут изучать в школахТворчество архитектора Бутусова теперь будут изучать в школахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российские школьники теперь смогут вполне официально изучать творчество свердловской рок-группы «Наутилус Помпилиус» на уроках.

Песня «Скованные одной цепью» на стихи известного поэта Ильи Кормильцева попала в список музыкальных произведений, которые рекомендуются к изучению в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника». Музыкальную композицию на уроках будут слушать ученики 9-11 классов.

Школьникам предложат изучать на уроках произведения по нескольким направлениям: литература, ИЗО, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Фото: скрин документа программы

Фото: скрин документа программы

В число рекомендаций к изучению вошли и коллеги Вячеслава Бутусова, который с 1983 по 1997 год возглавлял «Наутилус Помпилиус» - Андрей Макаревич с песней «Солнечный остров» и Борис Гребенщиков с композицией Анри Волхонского и Алексея Хвостенко «Город золотой».

Также в списке «Культурного норматива школьника» - группы Queen, ABBA и The Beatles. Эксперимент по внедрению программы стартует в десяти регионах страны с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Врачи говорили, что все хорошо»: на Урале мать одиночка продала все вещи, чтобы накопить деньги на лечение дочери
В Горздраве объяснили, почему первая экспертиза виновника смертельной аварии на Малышева была сделана с нарушениями
Хотел похвастаться перед друзьями: подробности гибели трех человек, утонувших в УАЗе под Качканаром
В Екатеринбурге из-за ОРЗ закрыли школу и детский сад
В Екатеринбурге к подаче тепла не готовы 800 многоквартирных домов
Зампред правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге может появиться канатная дорога
Заместителя директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа наградят французским орденом
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
На сайте указал расценки и названия: уральца-контрабандиста отправили под суд за хранение наркотиков
«Услышал звон стекла и побежал на помощь»: уральца, выбросившего младенца из окна, отправили под суд
Заложили первый камень: в Каменске-Уральском началось строительство Центра бокса
Побежали в объезд: в Екатеринбурге на «Кросс нации» перекроют центральные улицы
В Каменске-Уральском школьника ударило током на ЛЭП
«Провокации вернут нас в Средневековье»: Покрас Лампас - о новом эскизе граффити на Уралмаше
Приревновал: уральцу, заколовшему свою жену и соседа, дали 5 лет тюрьмы