На сайте указал расценки и названия: уральца-контрабандиста отправили под суд за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-16T15:46:23+03:00

На Урале под суд отправили контрабандиста, который сбывал и хранил наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он получал посылки по почте, после чего расфасовывал все по пакетикам и прятал в тайниках

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Прокуратура Свердловской области отправила под суд местного жителя. Его обвиняют в контрабанде и сбыте наркотиков. Группа лиц, в составе которой был обвиняемый, орудовала на просторах Интернет-пространства с сентября 2018 по февраль 2019 года.

- Неустановленный организатор создал интернет-магазин по продаже наркотиков на территории всего региона. Там он разместил информацию о названиях, ценах, способах оплаты, а также условиях приобретения наркотиков, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Оплатить можно было путем электронного перевода.

Общение внутри группы осуществлялось через переписки в Интернете. В сентябре прошлого года организатор, находясь за границей, посылкой отправил на Урал партию наркотиков массой не менее 150 граммов.

- Посылку получил обвиняемый и доставил в съемную квартиру, где, используя весы, расфасовал все по специальным пакетикам и спрятал в тайники на всей территории области, - добавили в прокуратуре. - Часть он сбыл, а часть сохранил, чтобы сбыть в будущем.

В феврале этого года, после получения очередной посылки массой около 200 граммов, его задержали. Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU