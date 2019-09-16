2019-09-16T15:27:20+03:00
Происшествия

«Услышал звон стекла и побежал на помощь»: уральца, выбросившего младенца из окна, отправили под суд

К счастью, малыша спас проходивший мимо местный житель
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Североуральске отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство ребенка. Страшная ситуация произошла в начале июня этого года.

- Молодой человек, находясь в нетрезвом виде, выкинул из окна первого этажа пятимесячного младенца, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Матери в этот момент не было дома - она ушла в магазин и оставила ребенка на попечение подвыпившего гостя.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

К счастью, жизнь ребенку спас проходящий мимо мужчина, который услышал звон разбитого стекла и успел поймать на руки выброшенного из окна младенца. После этого малыша сразу доставили в больницу, где оказали всю необходимую медпомощь.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователи установили точные причины инцидента, который едва не обернулся трагедией. В данный момент уголовное дело направлено в суд. А местному жителю, спасшему младенца, руководство следственного отдела вручило благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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