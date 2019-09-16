«Услышал звон стекла и побежал на помощь»: уральца, выбросившего младенца из окна, отправили под суд
В Североуральске отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство ребенка. Страшная ситуация произошла в начале июня этого года.
- Молодой человек, находясь в нетрезвом виде, выкинул из окна первого этажа пятимесячного младенца, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Матери в этот момент не было дома - она ушла в магазин и оставила ребенка на попечение подвыпившего гостя.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
К счастью, жизнь ребенку спас проходящий мимо мужчина, который услышал звон разбитого стекла и успел поймать на руки выброшенного из окна младенца. После этого малыша сразу доставили в больницу, где оказали всю необходимую медпомощь.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Следователи установили точные причины инцидента, который едва не обернулся трагедией. В данный момент уголовное дело направлено в суд. А местному жителю, спасшему младенца, руководство следственного отдела вручило благодарственное письмо.
ИСТОЧНИК KP.RU