Заложили первый камень: в Каменске-Уральском началось строительство Центра бокса
В Каменске-Уральском губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федерации бокса России Умар Кремлев заложили первый камень в строительство Центра развития бокса. Точно такие же спорткомплексы появятся в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.
- На протяжении многих лет бокс входит в число самых популярных видов спорта в нашем регионе, интерес к нему неуклонно растет. Сегодня свыше 10 тысяч уральцев регулярно занимаются боксом, в том числе 3,5 тысячи детей и подростков. Мы растим новое поколение свердловских спортсменов, создаем оптимальные условия для их профессионального роста и самореализации, - отметил Евгений Куйвашев.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Центр бокса будет предназначен не только для подготовки профессиональных спортсменов, но и для повышения квалификации судей, тренеров и менеджеров. Кроме того, здесь будут проводиться соревнования различного уровня. Завершить строительство планируется к 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU