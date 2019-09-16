Заложили первый камень: в Каменске-Уральском началось строительство Центра бокса

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-16T15:13:14+03:00

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В Каменске-Уральском губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федерации бокса России Умар Кремлев заложили первый камень в строительство Центра развития бокса. Точно такие же спорткомплексы появятся в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.

- На протяжении многих лет бокс входит в число самых популярных видов спорта в нашем регионе, интерес к нему неуклонно растет. Сегодня свыше 10 тысяч уральцев регулярно занимаются боксом, в том числе 3,5 тысячи детей и подростков. Мы растим новое поколение свердловских спортсменов, создаем оптимальные условия для их профессионального роста и самореализации, - отметил Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Центр бокса будет предназначен не только для подготовки профессиональных спортсменов, но и для повышения квалификации судей, тренеров и менеджеров. Кроме того, здесь будут проводиться соревнования различного уровня. Завершить строительство планируется к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU