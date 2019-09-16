Набрал много: в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина корзину с товаром мимо охранника
В Екатеринбурге в торговом супермаркете покупатель вынес товар на сумму 3 950 рублей. Инцидент произошел 15 сентября в 16 часов по адресу: улица Восточная, 7ж.
Мужчина подъехал к магазину на черном автомобиле, набрал в корзину товар и спокойно вынес его через закрытую кассу мимо охранника. Далее продукты злоумышленник погрузил в свою машину и ретировался, сообщает издание «Наша Газета».
Пока представители торговой точки не писали заявление в полицию. Предприимчивый воришка при этом попал на камеры видеонаблюдения.
Кража из магазина на улице Восточной.Видео: паблик "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU