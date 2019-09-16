2019-09-16T13:38:46+03:00
Происшествия

Набрал много: в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина корзину с товаром мимо охранника

Ущерб составил почти четыре тысячи рублей
Лев ИСТОМИН
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Фото: скрин с видеоФото: скрин с видео
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В Екатеринбурге в торговом супермаркете покупатель вынес товар на сумму 3 950 рублей. Инцидент произошел 15 сентября в 16 часов по адресу: улица Восточная, 7ж.

Мужчина подъехал к магазину на черном автомобиле, набрал в корзину товар и спокойно вынес его через закрытую кассу мимо охранника. Далее продукты злоумышленник погрузил в свою машину и ретировался, сообщает издание «Наша Газета».

Пока представители торговой точки не писали заявление в полицию. Предприимчивый воришка при этом попал на камеры видеонаблюдения.

Кража из магазина на улице Восточной.Видео: паблик "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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