Набрал много: в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина корзину с товаром мимо охранника

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-16T13:38:46+03:00

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В Екатеринбурге в торговом супермаркете покупатель вынес товар на сумму 3 950 рублей. Инцидент произошел 15 сентября в 16 часов по адресу: улица Восточная, 7ж.

Мужчина подъехал к магазину на черном автомобиле, набрал в корзину товар и спокойно вынес его через закрытую кассу мимо охранника. Далее продукты злоумышленник погрузил в свою машину и ретировался, сообщает издание «Наша Газета».

Пока представители торговой точки не писали заявление в полицию. Предприимчивый воришка при этом попал на камеры видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732329" frameborder="0"></iframe> Кража из магазина на улице Восточной.Видео: паблик "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU