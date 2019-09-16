В Екатеринбурге на два месяца закроют движение еще по двум улицам
В Екатеринбурге строители перекрывают улицы Мраморская и Дальневосточная, которые находятся недалеко от Уктуса. Это связано с ремонтными работами по проведению инженерных сетей одного из строящихся рядом домов.
- Дорогу закроют в два этапа: с 16 сентября по 16 октября - по улице Мраморной (от переулка Каслинского до Дальневосточной), и с 17 октября по 17 ноября (по Мраморской до площади Жукова), - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Таким образом, дорогу перекроют на два месяца.
Фото: Яндекс.Карты
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU