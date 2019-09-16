2019-09-16T14:59:43+03:00
Экономика

«Антивзлом Бизнес»: «МегаФон» предложил компаниям защиту от хакерских атак

Приложение в реальном времени отслеживает и отражает кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний
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Теперь корпоративные данные будут надежно защищеныТеперь корпоративные данные будут надежно защищены
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«МегаФон» запускает новую услугу «Антивзлом Бизнес». Приложение в реальном времени отслеживает и отражает кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний. Теперь корпоративные данные будут надежно защищены.

По данным Check Point Software Technologies, 33 % организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году. «Антивзлом Бизнес» - комплексная и современная защита от хакерских атак на мобильные устройства сотрудников организаций: вредоносных сообщений, вирусов, сетевых атак. В случае обнаружения риска приложение ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.

«Антивзлом Бизнес» - первый в России продукт для защиты мобильных устройств сегмента Enterprise. Услуга разработана в партнерстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies - одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей.

«Традиционное восприятие оператора связи сегодня меняется - от обеспечения звонков, SMS и Интернета к оператору цифровых решений, и «МегаФон» - лидер и локомотив этих изменений в России. Мы рады первыми предложить сегменту крупных корпоративных клиентов не просто антивирус с консолью настройки политик, а первое решение, позволяющее гибко управлять параметрами защиты мобильных устройств не только от вредоносных файлов, но и от сложных сетевых атак, фишинга и уязвимостей нулевого дня. Информацию для их обнаружения предоставляет наш партнер, компания Check Point», - отмечает директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

«По статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах. Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников. «Антивзлом Бизнес» - достойный ответ на эту проблему, позволяющий надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками», - прокомментировал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

«Антивзлом Бизнес» дополнит линейку продуктов по кибербезопасности от «МегаФона». Среди которых - услуги «Антивзлом» для сегмента малого и среднего бизнеса, «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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