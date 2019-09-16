Дела у всех идут в гору: семь свердловских компаний попали в рейтинг Forbes

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-16T14:56:26+03:00

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Журнал Forbes опубликовал топ-200 организаций и частных предприятий России. В него вошли и семь свердловских компаний.

Так, на первом месте оказалась УГМК - крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Она стоит на 59-м месте в рейтинге, а выручка ее составляет 165,9 миллиарда рублей.

Недалеко от нее ушла «Русская медная компания» - она находится на 65-м месте, а выручка составляет 155 миллиардов рублей.

Закрывает тройку лидеров «Группа «Синара». Эта компания занимается транспортным машиностроением, а также развитием финансового, туристического, аграрного и энергетического бизнесов. Она находится на 66-м месте в рейтинге с выручкой в 152,8 миллиарда рублей.

- На 103-м месте располагается Корпорация ВСМПО-АВИСМА с выручкой в 101,4 миллиарда рублей. 117-е место занимает компания «Элемент-Трейд», управляющая сетью продуктовых магазинов «Монетка». Ее выручка составляет 89,9 миллиарда рублей, - отмечают в Forbes.

Следом за ними идут авиакомпания «Уральские авиалинии» (126-е место с выручкой в 81,3 миллиарда рублей) и «Сталепромышленная компания» (127-е место с выручкой в 81,2 миллиарда рублей).

Вместе с тем, в рейтинг попали компании, имеющие представительства и на Урале, - «Т-Плюс» и «РУСАЛ». Кстати, в июне этого года Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов мира. УрФУ оказался на 54-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU