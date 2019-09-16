Эксперты посчитали, насколько подросла за год «коммуналка» на Урале

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-16T14:54:34+03:00

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За 2018 год плата за жилищно-коммунальные услуги для жителей Свердловской области поднялась на 1,1 %. В среднем каждая семья платит в месяц 4 237 рублей. Эта сумма рассчитана до старта экологической реформы в регионе.

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ в прошлом году, составила 10,2 %, отмечают эксперты агентства РИА «Рейтинг». Таким образом, Свердловская область заняла 48-ю строчку рейтинга.

Отметим, что меньше всего за «коммуналку» платят жители Дагестана, где в месяц на это тратят 2 445 рублей, а внизу рейтинга оказался Камчатский край. Здесь в среднем каждая семья тратит на услуги ЖКУ 9 750 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU