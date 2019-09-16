2019-09-16T14:54:34+03:00
Недвижимость

Эксперты посчитали, насколько подросла за год «коммуналка» на Урале

Свердловская область находится в середине рейтинга
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Рост платежей на Урале - умеренныйРост платежей на Урале - умеренныйФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За 2018 год плата за жилищно-коммунальные услуги для жителей Свердловской области поднялась на 1,1 %. В среднем каждая семья платит в месяц 4 237 рублей. Эта сумма рассчитана до старта экологической реформы в регионе.

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ в прошлом году, составила 10,2 %, отмечают эксперты агентства РИА «Рейтинг». Таким образом, Свердловская область заняла 48-ю строчку рейтинга.

Отметим, что меньше всего за «коммуналку» платят жители Дагестана, где в месяц на это тратят 2 445 рублей, а внизу рейтинга оказался Камчатский край. Здесь в среднем каждая семья тратит на услуги ЖКУ 9 750 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заложили первый камень: в Каменске-Уральском началось строительство Центра бокса
Побежали в объезд: в Екатеринбурге на «Кросс нации» перекроют центральные улицы
В Каменске-Уральском школьника ударило током на ЛЭП
«Провокации вернут нас в Средневековье»: Покрас Лампас - о новом эскизе граффити на Уралмаше
Приревновал: уральцу, заколовшему свою жену и соседа, дали 5 лет тюрьмы
Набрал много: в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина корзину с товаром мимо охранника
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение еще по двум улицам
«Антивзлом Бизнес»: «МегаФон» предложил компаниям защиту от хакерских атак
Дела у всех идут в гору: семь свердловских компаний попали в рейтинг Forbes
«Коренной екатеринбуржец и, прости господи, блогер»: школьник выиграл в конкурсе «Лучший гид России»
Решил перебежать: в Екатеринбурге на Объездной дороге грузовик насмерть сбил человека
Простояла несколько часов: на Городском пруду Екатеринбурга утопили дверь, которая стояла на воде
Екатеринбуржцы будут чаще летать в Стамбул
Причиной пожара в храме в уральском поселке могла стать неисправная проводка
На дне колодца в Екатеринбурге поселился призрак
Семь парадоксов рынка недвижимости Екатеринбурга
В Каменске-Уральском будут судить екатеринбуржца, который насмерть сбил школьницу
В Екатеринбурге начался первый этап подключения тепла
За выходные на Среднем Урале поймали 155 пьяных водителей
Почувствуй себя радиологом: екатеринбургские велосипедисты смогут измерить радиацию по всему городу
Поздравляем счастливых родителей: экс-«уралочка» Екатерина Гамова впервые стала мамой
Пионерский, ликуй: в Екатеринбурге открыли мост на Шевченко
Стоит прямо на воде: в Екатеринбурге над Городским прудом появился «портал в другие миры»
Прощай, лето: на Урал пришли дожди и холода