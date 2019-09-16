2019-09-16T14:53:27+03:00
Происшествия

Решил перебежать: в Екатеринбурге на Объездной дороге грузовик насмерть сбил человека

Водитель пытался экстренно затормозить, но было уже поздно
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге на Объездной дороге сегодня в полдень, 16 сентября, произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Сообщение о том, что грузовик сбил мужчину, поступило в ГИБДД около 12:30.

- По предварительной информации, водитель грузовика Volvo при движении по Объездной дороге со стороны Белинского в сторону Кольцово допустил наезд на мужчину-пешехода, который перебегал дорогу там, где не следует, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность погибшего.

- По словам водителя грузовика, он двигался по средней полосе. Увидев пешехода, который начал переходить дорогу в неустановленном месте, он попытался избежать наезда, но предотвратить ДТП не удалось, - добавили в ГИБДД.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные причины инцидента. Вместе с тем, в ГИБДД еще раз напоминают о важности соблюдения ПДД как водителями, так и пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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