«Коренной екатеринбуржец и, прости господи, блогер»: школьник выиграл в конкурсе «Лучший гид России»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-16T14:52:17+03:00

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Ученик екатеринбургской школы № 10 стал победителем всероссийского конкурса «Лучший гид России». Степан Симонов представил свой проект на финале в Москве. Подросток снял два видеоролика, где рассказал о самых ярких достопримечательностях Екатеринбурга. За звание лучшего гида боролись 400 человек со всей страны.

- Коренной екатеринбуржец и, прости господи, блогер, - начал Степан свой видеогид о высотках столицы Урала.

Еще один ролик школьника назывался «Набережная Исеть». В нем парень показал местные памятники, в том числе и знаменитую клавиатуру.

- Диплом победителя конкурса «Лучший гид России» десятикласснику вручил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, - рассказали в Департаменте образования администрации города Екатеринбурга.

Стоит отметить, что победители конкурса станут героями цикла документальных фильмов, их авторские экскурсии увидит вся страна.

Школьник из Екатеринбурга стал призером конкурса Лучший гид России .Видео: youtube.com/ Steven Simonov

ИСТОЧНИК KP.RU