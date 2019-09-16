Екатеринбуржцы будут чаще летать в Стамбул

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-16T14:49:32+03:00

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Екатеринбургский аэропорт Кольцово увеличил количество рейсов из столицы Урала в Турцию. С 4 ноября полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолете Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров в Стамбул. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

- Полеты в турецкий мегаполис из Кольцово на регулярной основе выполняет авиакомпания Turkish Airlines. С переходом на осенне-зимнее расписание турецкий перевозчик будет летать в Стамбул трижды в неделю. С появлением чартеров авиакомпании Red Wings число рейсов из Екатеринбурга в Стамбул увеличится до пяти в неделю. Пассажиропоток в Стамбул ежегодно растет. По итогам 2018 года он составил 43 810 пассажиров, - добавили в аэропорту Кольцово.

Теперь частота полетов из Екатеринбурга в Стамбул возрастет до пяти раз в неделю. Рейсы назначены на понедельник и четверг. Правда, пассажиров заранее предупредили, что в Турции сейчас начинается холодный сезон и в отпуск необходимо брать с собой теплые вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU