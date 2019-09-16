Причиной пожара в храме в уральском поселке могла стать неисправная проводка

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-16T10:37:57+03:00

Огонь почти полностью уничтожил здание Храма-часовни во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть

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Сотрудники МЧС озвучили предварительную причину пожара в церкви, которая загорелась в поселке Верхняя Сысерть. Возгорание случилось в воскресенье днем, 15 сентября. Как сообщают спасатели, возникновению огня могла поспособствовать неисправная проводка в храме.

- По данным пожарных дознавателей предварительной причиной пожара в Храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть, произошедшего 15 сентября, могло стать короткое замыкание, - рассказали в ведомстве. - Дознание по факту пожара продолжается. По завершению будет установлена окончательная причина пожара.

Напомним, чтобы потушить пламя, спасателям потребовалось полтора часа. Кроме того, огонь мог распространиться еще и на соседние постройки, рядом были и жилые дома. В самом же храме на момент возгорания находилось шесть человек, но ни один из них не пострадал. Всего на месте работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

Отметим, церковь, которая горит, Спаса Преображения. Построили ее в 2010 году. Рядом с ней стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная примерно в 1916 году.

ИСТОЧНИК KP.RU