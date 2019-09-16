Семь парадоксов рынка недвижимости Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-16T09:11:36+03:00

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«Группа ЛСР», крупнейший застройщик Свердловской области (по данным ЕРЗ), выявила семь парадоксов рынка недвижимости уральской столицы по итогам девяти месяцев 2019 года.

1. Доходы клиентов падают – продажи растут.

Квартирный вопрос для многих актуален и сегодня, но доходы населения неутешительно падают. По данным внутренних исследований «Группы ЛСР», еще в прошлом году жилье покупали семьи с совокупным ежемесячным доходом 80-100 тысяч рублей. В этом году эти цифры снизились до 60-80 тысяч рублей. Однако рынок готов подстроиться: в Екатеринбурге возводят достаточно комфортного жилья по приемлемым ценам. Таким образом, хотя людей с невысокими доходами становится больше – продажи все равно растут.

2. Ипотека становится выгоднее, но не для всех.

Сегодня банки предлагают сниженные ипотечные ставки для льготных категорий граждан, к которым относятся военные, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, и повышенные – для «рисковых» клиентов: ипотека по двум документам, без первоначального взноса. А для идеальных заемщиков – это семейные клиенты с «белой» зарплатой, хорошим доходом, руководящей должностью в крупной стабильной компании, «чистой» кредитной историей – никаких привилегий по снижению ипотечной ставки нет. В дальнейшем положение дел будет меняться. При ключевой ставке 7% такие покупатели должны получать ипотеку под 8,5-9% годовых.

При ключевой ставке 7% такие покупатели должны получать ипотеку под 8,5-9% годовыхФото: Алексей БУЛАТОВ

3. Наступило время эскроу, а проектов, работающих по новой схеме, почти нет.

Как известно, с 1 июля 2019 года изменилось строительное законодательство. Было много страхов, связанных с этим. Однако пока ничего не изменилось: практически все текущие стройки «спасены» и реализуются по старой схеме. В Екатеринбурге менее десятка новых проектов продаются по эскроу. Изменения почувствуются чуть позже, примерно через год-полтора, когда на рынок будет выведено много новых объектов. Вот тогда мы и поймем, уйдут ли с рынка мелкие застройщики или им удастся получить проектное финансирование.

4. Апартаменты узаконили, но они мало кому нужны.

Апартаменты в отдаленных районах больше никто не строит. Они не выдержали конкуренции с полноценными жилыми домами и комфортными квартирами в них, которые продавались за те же деньги. Этот тренд подтверждает и вторичный рынок. Срок экспозиции апартаментов сегодня очень длительный. Риелторы также отмечают, что апартаменты – непредсказуемый товар, который впоследствии очень трудно продать. Этот тренд не касается апартаментов в центре. Там они логично востребованы как офисы либо служебные квартиры.

5. Центр «падает», окраины «растут».

Сегодня в центре и в районах первого ценового пояса Екатеринбурга представлено много проектов бизнес-класса. Цены в них высокие, продажи идут умеренными темпами и замедляются. Становится все меньше людей, готовых платить более 100 тысяч рублей за «квадрат» в центре. Однако снизить цены девелоперы в этих локациях не могут: себестоимость земли и строительства высокая. Противоположная ситуация с жильем массового спроса в более отдаленных районах: темпы продаж и бронирований высокие и продолжают ускоряться.

Сегодня в центре и в районах первого ценового пояса Екатеринбурга представлено много проектов бизнес-класса

6. Парковаться негде, но паркинги стоят полупустые.

Количество машин увеличивается в городе с каждым годом. Ситуация с парковками становится все более напряженной: дворовые проезды и гостевые стоянки заполнены. Однако приобретать машиноместа в готовых паркингах горожане по-прежнему не торопятся. В этом году впервые за несколько лет наметился слом тренда: стали чуть более востребованы и аренда, и продажа паркингов. Это свидетельствует о росте культуры среди автолюбителей.

7. Торговая недвижимость: гипермаркетов много, а мода на них проходит.

Гипермаркеты и крупные торговые сети становятся менее востребованными. Открывается второе дыхание в стрит-ритейле: снова растет спрос на магазины «у дома», которые существенно экономят время, несмотря на то, что цены в них выше. Это касается не только продуктов, но и промышленных товаров. Сегодня крайне популярны и другие форматы стрит-ритейла: мини-детские центры, пекарни, стоматологии, салоны красоты (барбершопы), аптеки. Также отметим, что все больше людей покупают товары через интернет и получают их в пунктах доставки, количество которых стремительно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU