Семь парадоксов рынка недвижимости Екатеринбурга
«Группа ЛСР», крупнейший застройщик Свердловской области (по данным ЕРЗ), выявила семь парадоксов рынка недвижимости уральской столицы по итогам девяти месяцев 2019 года.
1. Доходы клиентов падают – продажи растут.
Квартирный вопрос для многих актуален и сегодня, но доходы населения неутешительно падают. По данным внутренних исследований «Группы ЛСР», еще в прошлом году жилье покупали семьи с совокупным ежемесячным доходом 80-100 тысяч рублей. В этом году эти цифры снизились до 60-80 тысяч рублей. Однако рынок готов подстроиться: в Екатеринбурге возводят достаточно комфортного жилья по приемлемым ценам. Таким образом, хотя людей с невысокими доходами становится больше – продажи все равно растут.
2. Ипотека становится выгоднее, но не для всех.
Сегодня банки предлагают сниженные ипотечные ставки для льготных категорий граждан, к которым относятся военные, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, и повышенные – для «рисковых» клиентов: ипотека по двум документам, без первоначального взноса. А для идеальных заемщиков – это семейные клиенты с «белой» зарплатой, хорошим доходом, руководящей должностью в крупной стабильной компании, «чистой» кредитной историей – никаких привилегий по снижению ипотечной ставки нет. В дальнейшем положение дел будет меняться. При ключевой ставке 7% такие покупатели должны получать ипотеку под 8,5-9% годовых.
При ключевой ставке 7% такие покупатели должны получать ипотеку под 8,5-9% годовыхФото: Алексей БУЛАТОВ
3. Наступило время эскроу, а проектов, работающих по новой схеме, почти нет.
Как известно, с 1 июля 2019 года изменилось строительное законодательство. Было много страхов, связанных с этим. Однако пока ничего не изменилось: практически все текущие стройки «спасены» и реализуются по старой схеме. В Екатеринбурге менее десятка новых проектов продаются по эскроу. Изменения почувствуются чуть позже, примерно через год-полтора, когда на рынок будет выведено много новых объектов. Вот тогда мы и поймем, уйдут ли с рынка мелкие застройщики или им удастся получить проектное финансирование.
4. Апартаменты узаконили, но они мало кому нужны.
Апартаменты в отдаленных районах больше никто не строит. Они не выдержали конкуренции с полноценными жилыми домами и комфортными квартирами в них, которые продавались за те же деньги. Этот тренд подтверждает и вторичный рынок. Срок экспозиции апартаментов сегодня очень длительный. Риелторы также отмечают, что апартаменты – непредсказуемый товар, который впоследствии очень трудно продать. Этот тренд не касается апартаментов в центре. Там они логично востребованы как офисы либо служебные квартиры.
5. Центр «падает», окраины «растут».
Сегодня в центре и в районах первого ценового пояса Екатеринбурга представлено много проектов бизнес-класса. Цены в них высокие, продажи идут умеренными темпами и замедляются. Становится все меньше людей, готовых платить более 100 тысяч рублей за «квадрат» в центре. Однако снизить цены девелоперы в этих локациях не могут: себестоимость земли и строительства высокая. Противоположная ситуация с жильем массового спроса в более отдаленных районах: темпы продаж и бронирований высокие и продолжают ускоряться.
Сегодня в центре и в районах первого ценового пояса Екатеринбурга представлено много проектов бизнес-класса
6. Парковаться негде, но паркинги стоят полупустые.
Количество машин увеличивается в городе с каждым годом. Ситуация с парковками становится все более напряженной: дворовые проезды и гостевые стоянки заполнены. Однако приобретать машиноместа в готовых паркингах горожане по-прежнему не торопятся. В этом году впервые за несколько лет наметился слом тренда: стали чуть более востребованы и аренда, и продажа паркингов. Это свидетельствует о росте культуры среди автолюбителей.
7. Торговая недвижимость: гипермаркетов много, а мода на них проходит.
Гипермаркеты и крупные торговые сети становятся менее востребованными. Открывается второе дыхание в стрит-ритейле: снова растет спрос на магазины «у дома», которые существенно экономят время, несмотря на то, что цены в них выше. Это касается не только продуктов, но и промышленных товаров. Сегодня крайне популярны и другие форматы стрит-ритейла: мини-детские центры, пекарни, стоматологии, салоны красоты (барбершопы), аптеки. Также отметим, что все больше людей покупают товары через интернет и получают их в пунктах доставки, количество которых стремительно растет.
ИСТОЧНИК KP.RU