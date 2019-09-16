В Каменске-Уральском будут судить екатеринбуржца, который насмерть сбил школьницу

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-16T08:43:11+03:00

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Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Екатеринбурга, который этим летом насмерть сбил школьницу. Авария произошла в ночь на 30 июня, группа подростков шла в гости, когда пьяный водитель не справился с управлением и сбил 17-летнюю девушку.

- После совершения преступления мужчина, пытаясь избежать наказания, предлагал денежные средства свидетелю происшествия за то, чтобы он не сообщал о нем в органы полиции, однако получив отказ, вновь сев за руль автомобиля, скрылся с места происшествия. Сотрудниками ГИБДД виновный был задержан и в дальнейшем арестован судом, - рассказали в областной прокуратуре.

Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU