«Шумахеру», насмерть сбившему на Урале школьницу, грозит до 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-16T09:06:52+03:00

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В Каменске-Уральском отправили под суд екатеринбуржца, который, будучи в нетрезвом виде, сбил школьницу. Инцидент произошел в конце июня этого года.

- Обвиняемый, после употребления алкоголя и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего Ford, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Он выехал на обочину встречной для него полосы и сбил 17-летнюю школьницу. От полученных травм она скончалась на месте.

После этого водитель, чтобы избежать наказания, предлагал свидетелю взятку, чтобы тот не сообщил в полицию о его преступлении. А когда тот отказал, сел за руль и скрылся с места происшествия. Вскоре его поймали.

На мужчину завели уголовное дело, которое направили в районный суд Каменска-Уральского. Сейчас ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU