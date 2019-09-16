За выходные на Среднем Урале поймали 155 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-16T08:27:40+03:00

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Минувшие выходные не прошли безнаказанно для любителей пьяной езды. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, в ходе тотальной проверки специализированного батальона ДПС было выявлено 10 грубых нарушений: управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также без прав.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Всего за выходные сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 155 фактов, когда водители управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, еще 16 водителей находились за рулем, будучи лишенными водительских удостоверений за грубые нарушения, и 135 водителей, управлявших транспортными средствами, но при этом они не получали водительских удостоверений, - отметили в ГИБДД

На нарушителей были составлены административные протоколы. Водителям грозят крупные штрафы, лишение права управления, административные аресты и даже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет - это для 16 нетрезвых водителей, которые задержаны за управление автомобилями в состоянии опьянения повторно.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает и граждан сообщать в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области о грубых нарушениях ПДД по телефону (343) 269-77-00 или «02».

СПРАВКА «КП»

За 8 месяцев 2019 года по вине нетрезвых водитель в регионе зарегистрировано 164 аварии, в которых 63 человека погибли и еще 201 получил травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU