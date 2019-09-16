Почувствуй себя радиологом: екатеринбургские велосипедисты смогут измерить радиацию по всему городу

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-16T08:17:17+03:00

А вот так это было в прошлом году. Фото: ИЦАЭ

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Екатеринбургские велосипедисты смогут измерить радиационный фон в городе. Такая акция пройдет уже через неделю, 21 сентября, во время ежегодного «Атомного велопробега».

- В ходе велопробега участники экологической акции произведут замеры радиационного фона у знаковых объектов и атомных предприятий города. Принять участие в велопробеге и получить для него дозиметр может каждый желающий, - отметили в Информационном центре по атомной энергии. - По специально подготовленным маршрутам с горожанами проедутся представители атомных предприятий региона.

Фото: ИЦАЭ

Если вы ничего в этом не понимаете, ничего страшного - специалисты помогут участникам пробега разобраться в том, что такое природная радиация и какое воздействие она оказывает на организм человека. Все данные замеров зафиксируют на специальной карте.

Для того, чтобы получить дозиметр и почувствовать себя радиологом, нужно написать организаторам на почту ekb@myatom.ru или сообщить по телефону: 8 (343) 221-27-30. Старт велопробега - 21 сентября в 11:00 от ИЦАЭ Екатеринбурга (8 Марта, 62).

ИСТОЧНИК KP.RU