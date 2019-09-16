Поздравляем счастливых родителей: экс-«уралочка» Екатерина Гамова впервые стала мамой
Легендарная волейболистка из «Уралочки» Екатерина Гамова впервые стала мамой. Радостной новостью поделились в пресс-службе женской сборной России по волейболу.
- Двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта и наша Екатерина Великая родила мальчика! - сообщают там. - Поздравляем Екатерину и ее супруга Михаила с пополнением. Желаем здоровья маме и малышу.
Поздравить счастливых родителей поспешили и поклонники в комментариях. Напомним, что Екатерина начала свою карьеру в 1998 году - она присоединилась к екатеринбургскому клубу «Уралочка» под руководством Николая Карполя. В составе уральской сборной она была до 2003 года, после чего выступала за «Динамо» и «Фенербахче».
Завершить карьеру экс-«уралочка» решилась в 2016 году. После этого она открыла школу, где сейчас тренирует юных волейболисток.
ИСТОЧНИК KP.RU