Для уральских паломников пустят бесплатный электропоезд до Верхотурья

СЕГОДНЯ 06:07 2019-09-16T06:08:29+03:00

Уедут они рано утром, а вернутся поздно вечером следующего дня

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Для паломников пустят бесплатный поезд из Екатеринбурга до Верхотурья и обратно. Это делается по случаю празднования обретения мощей праведного Симеона, которое состоится 24 и 25 сентября. Богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

24 сентября поезд №6415 отправится со станции «Екатеринбург-Пассажирский»‎ в 7:28. Он остановится в Верх-Нейвинске (9:01-9:03), Невьянске (9:35-9:37), Нижнем Тагиле (10:39-10:55), станциях Сан-Донато (11:10-11:30), Гороблагодсткой (12:15-12:17), в Кушве (12:21-12:23). В Верхотурье поезд приедет в 14:45.

- Обратно, 25 сентября, поезд отправляется в 15:00, следуя по тем же станциям. На ж/д вокзал паломники прибудут в 21:29, - отмечают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Перед походом паломникам рекомендуют взять с собой спальник и туристический коврик для ночевки во временном паломническом центре. Напомним, что не так давно мы рассказывали о том, как сотни паломников собрались на пеший Симеоновский крестный ход до Верхотурья.

ИСТОЧНИК KP.RU