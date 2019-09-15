2019-09-15T14:10:41+03:00
Общество

Может быть в Арамиле: в Свердловской области пропал 10-летний мальчик

13 сентября Владислав Булдаков не вернулся с прогулки
Юлия СТАЛИНА
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Фото: представлено "Лиза Алерт"Фото: представлено "Лиза Алерт"
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В Свердловской области разыскивают 10-летнего ребенка. Мальчик пропал 13 сентября в Арамиле, тогда Владислав Булдаков не вернулся с прогулки, и родители мальчика забили тревогу. В данный момент поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Сразу же после публикации ориентировки откликнулись очевидцы. По их словам, Влада видели в Арамиле возле дома 71а на улице 1 Мая. Приметы мальчика:

Рост: 150 сантиметров Телосложение: плотное Цвет глаз: голубые Волосы: светлые, средней длины (яркий блондин)

Был одет в серые штаны, сине-серую кофту. Данных о другой одежде нет.

Любую информации о мальчике сообщайте по номеру телефона: 8-965-513-27-99 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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