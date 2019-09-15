2019-09-15T12:50:07+03:00
Общество

Уральские студенты сдали 20 литров крови для травмированных пациентов

Целых два дня возле УРФУ стояли мобильные пункты
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Информационный портал Министерства здравоохранения Свердловской областиФото: Информационный портал Министерства здравоохранения Свердловской областиФото: Юлия СТАЛИНА
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Свердловские студенты сдали кровь для нуждающихся пациентов. Накануне в Екатеринбурге прошла акция и два дня возле главного корпуса УРФУ стоял мобильный пункт. За это время кровь сдали 40 студентов.

- Студенты - одна из самых активных категорий доноров. За время обучения в вузах становятся нашими постоянными кадровыми донорами. Эти люди знают, что регулярное посещение станции позволяет формировать стабильные запасы крови до того, как беда произойдет», - отметил главный врач областной станции переливания крови Александр Орлов.

Всего собрали 20 литров крови. Она пригодится для травмированных пациентов, во время серьезных операций, а также при трансплантации органов.

Служба крови Свердловской области напоминает, что сдать кровь можно и в выходные дни. Дополнительный прием доноров специалисты ведут в последнюю субботу каждого месяца. Ближайшая «рабочая» суббота запланирована на 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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