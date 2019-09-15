Полиция задержала одного из нападавших на сотрудников «Дома печати»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-15T10:13:20+03:00

На сотрудников клуба напали семь человек. Фото: скрин с запис

Семь человек избили охранника и двоих звукорежиссеров

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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в нападении на сотрудников клуба «Дом печати». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

- По факту нанесения телесных повреждений работнику заведения проводится проверка. Один из нападавших был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД Екатеринбурга. По итогам судебно-медицинского обследования будет принято процессуальное решение, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Напомним, нападение на сотрудников клуба произошло в ночь с пятницы на субботу. Около четырех часов утра несколько разгоряченных алкоголем посетителей напали на охранника и двух звукорежиссеров «Дома Печати». В итоге одному из пострадавших сломали нос и рассекли бровь. У второго пострадавшего врачи диагностировали сотрясение головного мозга, а также перелом внутренней стенки правой глазницы без смещения.

- Нам известны имена нападавших. Эта ситуация не останется безнаказанной, - рассказали «Комсомолке» в клубе, - ранее заявили в клубе.

Сама драка началась на парковке. Сама потасовка попала в объективы камер видео наблюдения. Всего нападавших было семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU