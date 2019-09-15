2019-09-15T08:16:02+03:00
Дом. Семья

Уже сама прыгает по деревьям: в екатеринбургском зоопарке показали подросшую мартышку

Маленькая Нонна появилась на свет два месяца назад
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопаркаФото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
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В семье мартышек, обитателей Екатеринбургского зоопарка, пополнение. Малышу зеленой мартышки почти два месяца. Не так давно обезьянка начала выходить к людям, сейчас она уже активно позирует посетителям.

- В этом возрасте молодые мартышки начинают проявлять самостоятельность - впервые решаются отойти от мамы на соседнюю ветку и поиграть с другими членами семьи. В случае чего он готов стремительно вернуться под защиту мамы, - рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Наблюдать за жизнью зеленых мартышек можно каждый день в рабочие часы Екатеринбургского зоопарка. Их вольер находится в отделе приматов.

В зоопарке Екатеринбурга показали маленькую обезьянку.Видео: Екатеринбургский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU

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