Уже сама прыгает по деревьям: в екатеринбургском зоопарке показали подросшую мартышку
В семье мартышек, обитателей Екатеринбургского зоопарка, пополнение. Малышу зеленой мартышки почти два месяца. Не так давно обезьянка начала выходить к людям, сейчас она уже активно позирует посетителям.
- В этом возрасте молодые мартышки начинают проявлять самостоятельность - впервые решаются отойти от мамы на соседнюю ветку и поиграть с другими членами семьи. В случае чего он готов стремительно вернуться под защиту мамы, - рассказывают в пресс-службе зоопарка.
Наблюдать за жизнью зеленых мартышек можно каждый день в рабочие часы Екатеринбургского зоопарка. Их вольер находится в отделе приматов.
В зоопарке Екатеринбурга показали маленькую обезьянку.Видео: Екатеринбургский зоопарк
ИСТОЧНИК KP.RU