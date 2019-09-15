2019-09-15T07:48:56+03:00
Спорт

«Автомобилист» продлил победную серию, обыграв «Нифтехимик»

Второй выездной матч этого сезона закончился 3:5 в пользу екатеринбуржцев
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске в матче регулярного чемпиона КХЛ. Ворота хозяев защищал Константин Барулин. В рамке «Автомобилиста» играл Леонид Фомин.

Сразу три очка забили соперники - Рафаэль Бикмуллин. Он и стал автором первого хет-трика в КХЛ в сезоне-2019/20. У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин, Джефф Плэтт и Найджел Доус, оформивший дубль. Второй выездной поединок закончился 3:5 в пользу екатеринбуржцев.

Таким образом, подопечные Андрея Мартемьянова одержали шестую подряд победу со старта сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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