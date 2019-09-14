В обувном магазине на Уралмаше девушка с улыбкой украла «айфон»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-14T17:18:20+03:00

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Житель Екатеринбурга в интернете обратился к уралмашевцам с просьбой помочь найти девушку, которая 14 сентября в обувном магазине вытащила iPhone 8 из сумки его матери, пока та примеряла обувь.

На кадрах видно, как девушка присела рядом на скамье для примерки обуви. Чтобы отвлечь от себя внимание, она даже примерила товар. Однако, как только консультант торгового зала отошла в сторону, предприимчивая дама с улыбкой на лице достала из сумочки пострадавшей дорогую вещь, а после сразу ретировалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732089" frameborder="0"></iframe> Кража "айфона" в обувном магазине на Уралмаше.Видео: паблик "Типичный Екатеринбург"

Воровка попала на камеры видеонаблюдения, запись выложили в популярном паблике «Типичный Екатеринбург».

- Если вы знаете эту девушку, напишите нам или позвоните в полицию. Будьте внимательны, злоумышленники могут ограбить вас в самый неожиданный момент, - пишут в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU