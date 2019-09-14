2019-09-14T15:19:52+03:00
Общество

Одинокая и агрессивная: как в Екатеринбурге спасли и приютили кошку

Неприкаянный клубочек просидел на дереве почти два дня [видео]
Лев ИСТОМИН
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Сначала кошку накормили, а потом приютили. Фото: паблик "ЗооСпас"Сначала кошку накормили, а потом приютили. Фото: паблик "ЗооСпас"
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Наверное, из никто из нас, погруженных в повседневные заботы, и внимания бы не обратил. А пожилой мужчина, который гулял по улице Шаумяна, заметил рядом с домом №103 одинокую кошку, забравшуюся на спиленное дерево, и никого к себе не подпускающую.

Пенсионер обратился городской «ЗооСпас», чтобы не оставлять бездомное животное в одиночестве.

- Заявитель наблюдал за ней почти два дня. Когда мы добрались до кошки, она стала вести себя агрессивно. Решили действовать мирно и угостили зверя пакетиком с кормом. После этого она заметно подобрела, - рассказывает спасатель.

Кошку сняли с дерева, и вот настал момент, чтобы отпустить ее.

Спасение кошки в Екатеринбурге.Видео: ЗооСпас

- Зная бесполезность таких вопросов, все-таки решил спросить, не приютит ли он кошку. Категорического отказа не получил - но жена будет против, - вспоминают разговор в «ЗооСпасе».

В итоге спасатель, пенсионер вместе с кошкой отправились домой к заявителю, чтобы поговорить с его супругой. Как и предполагалось, женщина была против питомца. Хотя своих животных у пары не было. В итоге сработал аргумент спасателя: кошку берут, не потому что она нужна в доме, а чтобы приютить.

После этого кошку решил взять хозяин дома.

- Заявитель слушал-слушал, а потом сказал о своем решении супруге. «Давайте кошку, пусть живет!», - рассказывают в службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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