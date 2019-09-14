В Екатеринбурге на оживленной остановке вспыхнул трамвай
В Екатеринбурге на трамвайном кольце на станции «Фрезеровщиков» в субботу днем загорелся трамвай. На место ЧП оперативно прибыли два пожарных расчета, спасатели вы считанные минуты залили вагон пеной, потушив пламя.
Когда трамвай вспыхнул, в нем находились люди. Они успели эвакуироваться самостоятельно, но вот движение общественного транспорта на рельсах пришлось остановить.
Инцидент произошел на трамвайном кольце. Фото: Яндекс.Карты
- Пожар потушили, никто из людей не пострадал. Аварийная бригада в ближайшее время отбуксирует вагон, - рассказали в ЕТТУ.
В пресс-службе регионального МЧС заявили, что задымление началось под днищем вагона.
ИСТОЧНИК KP.RU