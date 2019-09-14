В Екатеринбурге на оживленной остановке вспыхнул трамвай

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-14T14:05:25+03:00

Тушить вагон приехали две пожарных машины. Фото: паблик в ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

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В Екатеринбурге на трамвайном кольце на станции «Фрезеровщиков» в субботу днем загорелся трамвай. На место ЧП оперативно прибыли два пожарных расчета, спасатели вы считанные минуты залили вагон пеной, потушив пламя.

Когда трамвай вспыхнул, в нем находились люди. Они успели эвакуироваться самостоятельно, но вот движение общественного транспорта на рельсах пришлось остановить.

Инцидент произошел на трамвайном кольце. Фото: Яндекс.Карты

- Пожар потушили, никто из людей не пострадал. Аварийная бригада в ближайшее время отбуксирует вагон, - рассказали в ЕТТУ.

В пресс-службе регионального МЧС заявили, что задымление началось под днищем вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU