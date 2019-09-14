Виноваты птицы: международные эксперты назвали причину ЧП с Airbus A321 в Подмосковье

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-14T13:48:15+03:00

Самолет А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии» после аварийной посадки, 15 августа 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока это промежуточные данные

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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета подготовили промежуточный доклад по первым итогам расследования жесткой посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321 в Подмосковье.

В документе подтверждена основная версия событий: эксперты пришли к выводу, что борт стал снижать высоту после отказа силовых установок и потери двигателями взлетной тяги. Это случилось из-за попадания в них стаи птиц, сообщает ТАСС.

Командир экипажа Дамир Юсупов. Фото: соцсети

Окончательный доклад опубликуют на следующей неделе. Специалисты проанализировали полет, техническое состояние самолета, действия экипажа, переговоры и работу спасателей.

Аварийную посадку борт совершил рано утром 15 августа на кукурузном поле недалеко от места взлета – аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

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ИСТОЧНИК KP.RU