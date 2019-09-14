В Нижнем Тагиле горела двухэтажка: эвакуировали 40 человек

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-14T13:27:04+03:00

На борьбу с огнем ушло 15 минут

Огонь вспыхнул в одной из квартир

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В Нижнем Тагиле вечер пятницы, которая выпала на 13 число, выдался для жильцов двухэтажного дома по улице Балакинской неспокойным.

В 20:30 в одной из квартир на втором этаже загорелись домашние вещи, огонь практически сразу же перекинулся на стены и перекрытия. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели вывели жителей на улицу, детей среди эвакуированных не было. Боролись с огнем 16 человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут. Проливка помещений заняла 1,5 часа.

Никто из людей не пострадал. Причина пожара выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU