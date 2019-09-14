Из Екатеринбурга к Черному морю вылетел новый Airbus А320neo

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-14T11:27:04+03:00

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Утром 14 сентября из екатеринбургского аэропорта Кольцово к Черному морю вылетел второй самолет Airbus А320neo, взятый компанией «Уральские авиалинии» в лизинг. На борт поднялись 172 пассажира.

Первый лайнер Airbus А320neo прибыл в Екатеринбург чуть более месяца назад. Новые самолеты будут курсировать на рейсах до Хабаровска и Владивостока без пересадок, уточняют в пресс-службе воздушной гавани.

До японской столицы Токио пассажиры смогут добраться всего с одной пересадкой. Самолеты Airbus А320neo экономят до 20% топлива во время полетов. Также у этих моделей значительно снижено количество выбросов углекислого газа в атмосферу.

Без пересадок до Владивостока можно будет добраться с 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU