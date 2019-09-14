2019-09-14T10:03:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полыхало домохозяйство в цыганском поселке

Огонь охватил надворные постройки на 80 «квадратах»
Лев ИСТОМИН
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Пожар тушили рано утромПожар тушили рано утромФото: Екатерина САЛТЫКОВА
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В Екатеринбурге рано утром, 14 сентября, вспыхнул сильный пожар в цыганском поселке на ВИЗе. Здесь в частном домохозяйстве в переулке Старателей в 5:50 утра вспыхнули надворные постройки на площади 80 квадратных метров.

Огонь был виден за несколько километров Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Огонь был виден за несколько километровФото: Екатерина САЛТЫКОВА

На тушение серьезного пожара направили шесть единиц пожарной техники, также сюда прибыл 21 человек личного состава.

На месте ЧП работали шесть пожарных расчетов Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

На месте ЧП работали шесть пожарных расчетовФото: Екатерина САЛТЫКОВА

В 6:18 огонь удалось локализовать, к 9 утра проливка и разбор конструкций был завершен. Никто из людей не пострадал.

Открытое пламя потушили за полчаса Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Открытое пламя потушили за полчасаФото: Екатерина САЛТЫКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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