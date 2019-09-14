В Екатеринбурге полыхало домохозяйство в цыганском поселке
В Екатеринбурге рано утром, 14 сентября, вспыхнул сильный пожар в цыганском поселке на ВИЗе. Здесь в частном домохозяйстве в переулке Старателей в 5:50 утра вспыхнули надворные постройки на площади 80 квадратных метров.
Огонь был виден за несколько километровФото: Екатерина САЛТЫКОВА
На тушение серьезного пожара направили шесть единиц пожарной техники, также сюда прибыл 21 человек личного состава.
На месте ЧП работали шесть пожарных расчетовФото: Екатерина САЛТЫКОВА
В 6:18 огонь удалось локализовать, к 9 утра проливка и разбор конструкций был завершен. Никто из людей не пострадал.
Открытое пламя потушили за полчасаФото: Екатерина САЛТЫКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU