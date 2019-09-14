2019-09-14T08:16:12+03:00
Общество

Жителей Екатеринбурга на пару дней оставят без радио и ТВ

Специалисты займутся профилактикой
Лев ИСТОМИН
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Вещание прервут на два дня в рабочее времяВещание прервут на два дня в рабочее времяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга 16 и 17 сентября с 9 до 17 часов останутся без радио и ТВ-вещания. В это время Свердловский филиал РТРС проведет плановые профилактические работы.

Временно будут недоступны следующие цифровые каналы ТВ:

Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия24», «Культура», «ТВЦ», «ОТР», «Рен-ТВ», «Карусель», « Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «Ю», ТНТ, «Муз-ТВ» и аналоговый телеканал «ЧЕ».

Радио тоже отключат на это же время:

России, Маяк, Вести ФМ, Орфей, телеканал Че, радио Воскресение, Звезда ФМ, Хит ФМ, Серебряный дождь, Дети ФМ, Радио Комсомольская правда, Спорт ФМ, Радио Вера, Наше радио, Comedy radio, Дорожное радио, радио Форум, Радио Екатеринбург.

Вещание кабельного телевидения прерываться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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