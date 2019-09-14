Жителей Екатеринбурга на пару дней оставят без радио и ТВ

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-14T08:16:12+03:00

Вещание прервут на два дня в рабочее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители Екатеринбурга 16 и 17 сентября с 9 до 17 часов останутся без радио и ТВ-вещания. В это время Свердловский филиал РТРС проведет плановые профилактические работы.

Временно будут недоступны следующие цифровые каналы ТВ:

Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия24», «Культура», «ТВЦ», «ОТР», «Рен-ТВ», «Карусель», « Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «Ю», ТНТ, «Муз-ТВ» и аналоговый телеканал «ЧЕ».

Радио тоже отключат на это же время:

России, Маяк, Вести ФМ, Орфей, телеканал Че, радио Воскресение, Звезда ФМ, Хит ФМ, Серебряный дождь, Дети ФМ, Радио Комсомольская правда, Спорт ФМ, Радио Вера, Наше радио, Comedy radio, Дорожное радио, радио Форум, Радио Екатеринбург.

Вещание кабельного телевидения прерываться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU