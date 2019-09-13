СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-13T17:33:00+03:00

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На Урале инспекторы сняли с маршрута и отправили на спецстоянку три автобуса. Проверку пассажирского транспорта провели сотрудники ГИБДД. По итогам рейда автоинспекторами было выявлено 24 автобуса с техническими неисправностями. На подъездах к Екатеринбургу проверили пассажирский транспорт, задействованный на городских, пригородных и междугородных перевозках, а также автобусов, осуществляющих перевозку детей в образовательные организации и заказных автобусов. Всего было выставлено 10 постов, на подъездах к Екатеринбургу с разных направлений.

- Госинспекторы проверяли у водителей автобусов документы, в том числе водительское удостоверение, путевой лист, наличие лицензии на осуществление пассажирских перевозок, соблюдение водителями режима труда и отдыха. Полицейские проводили внешних осмотр транспортных средств, а также проверяли их техническое состояние, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД

По итогам проверки оказалось, что 4 автобуса перевозили пассажиров с не пройденным техническим осмотром, еще 3 без лицензии на осуществление перевозок, 2 с незаконными изменениями в конструкцию. Всего, в ходе проведения мероприятия, в отношении водителей составлено 74 административных материала. Также в отношении 30 должностных лиц автотранспортных предприятий возбуждены административные производства.

С начала 2019 года на территории Свердловской области из-за нарушения ПДД водителями автобусов зарегистрировано 86 ДТП, в которых 3 человека погибли и еще 131 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU