2019-09-13T16:42:07+03:00
Экономика

Интернет-трафик Tele2 в международном роуминге вырос в 4 раза

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний периодМобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период. В июне-августе абоненты оператора чаще выезжали за границу, чем годом ранее, и скачали в 4 раза больше интернет-трафика.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 4 раза. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию – в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Примечательно, что в прошлом году эти страны также были лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом

Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.

Более четверти абонентов Tele2, которые летом выезжали за границу, посетили Украину и Турцию. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых направлений абонентами Tele2 в летний период. Третье место занял Казахстан – количество посетивших его клиентов выросло на треть по сравнению с прошлым годом.

Наиболее экзотическими направлениями путешествий стали Королевство Бахрейн, Республика Суринам и Гренада.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск.

Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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