2019-09-13T16:15:19+03:00
Общество

Культурно договориться не удалось: приставы открыли охоту на машины свердловского министерства

Сотрудники ФССП нагрянули в кабинет к бывшему министру культуры Наталье Ветровой, из-за долга перед налоговой
Евгений Стоянов
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арестовали одну из «Газелей», принадлежащих Министерствуарестовали одну из «Газелей», принадлежащих МинистерствуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали "Газель", принадлежащую Министерству культуры Свердловской области. Это связано с долгом Минкульта перед налоговой в размере 678 тысяч рублей.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, в пятницу, 13 сентября, приставы нагрянули в кабинет к бывшему начальнику регионального Минкульта Наталье Ветровой на Малышева,46. После этого они арестовали одну из «Газелей», принадлежащих Министерству, в счет обоснования долга перед налоговой. Пока ведомство не оплатит круглую сумму, автомобиль будет находиться на ответхранении.

В настоящее время долг Минкульта перед ФНС составляет 678 тысяч. Фото: скриншот с сайта ФССП

В настоящее время долг Минкульта перед ФНС составляет 678 тысяч. Фото: скриншот с сайта ФССП

Согласно базе данных исполнительных производств ФССП, в настоящее время долг Минкульта перед ФНС составляет 678 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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