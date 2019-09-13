Культурно договориться не удалось: приставы открыли охоту на машины свердловского министерства
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали "Газель", принадлежащую Министерству культуры Свердловской области. Это связано с долгом Минкульта перед налоговой в размере 678 тысяч рублей.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, в пятницу, 13 сентября, приставы нагрянули в кабинет к бывшему начальнику регионального Минкульта Наталье Ветровой на Малышева,46. После этого они арестовали одну из «Газелей», принадлежащих Министерству, в счет обоснования долга перед налоговой. Пока ведомство не оплатит круглую сумму, автомобиль будет находиться на ответхранении.
В настоящее время долг Минкульта перед ФНС составляет 678 тысяч. Фото: скриншот с сайта ФССП
Согласно базе данных исполнительных производств ФССП, в настоящее время долг Минкульта перед ФНС составляет 678 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU