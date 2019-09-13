Болей за наших, смотри матч «Спартак» - «Урал»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-13T14:59:36+03:00

В 9-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» отправятся на выезд к «Спартаку»

В 9-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» отправятся на выезд к «Спартаку»

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В 9-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» отправятся на выезд к «Спартаку» — игра состоится 14 сентября в 18:30 по екатеринбургскому времени, трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

История противостояния «красно-белых» и «оранжево-черных» в чемпионате России, насчитывает уже 20 матчей. 14 раз победу одерживал «Спартак», 5 побед в активе уральцев, и 1 поединок завершился в ничью.

С тех пор «Спартак» сильно изменился — состав москвичей покинули Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано, Ханни, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров. На их место пришли новые игроки, которым ещё предстоит сыграться.

«Урал» на фоне москвичей представляется всё-таки более сплоченной и сыгранной командой. Все лидеры на месте, да и главный тренер чувствует доверие, что не скажешь об Олеге Кононове, который всё ещё находится под давлением фанатов.

На канале Матч Премьер за 299 рублей в месяц доступны все матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20 в прямом эфире. Оформить подписку можно у любого спутникового оператора, на сайте matchpremier.ru. или в приложении «Матч! Клуб».

ИСТОЧНИК KP.RU