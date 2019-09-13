В Екатеринбурге убрали свалку, которую местный житель копил семь лет

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-13T14:41:50+03:00

За семь лет на участке скопились тонны мусора. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Соседи ничего не могли поделать с растущей кучей отходов

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В Екатеринбурге ликвидировали незаконную свалку на частной территории у дома №23 по улице Советских женщин. На гору мусора, которая копилась здесь семь лет, пожаловались жители соседских домов.

На протяжении нескольких лет горожане обращались к участковому уполномоченному, в МЧС и районную администрацию. Но, из-за того, что замусоренная территория является частной, никто не мог помочь людям.

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

- Какого-то результата добиться так и не удавалось, территория ведь частная. А «Спецавтобаза», наконец, помогла решить проблему, - рассказал житель ближайшего дома Борис Майданик.

Юристы регионального оператора говорят, что все действия ЕМУП «Спецавтобазы» законны, потому что в федеральном законе четко прописан одинаковый порядок ликвидации свалки, независимо от того, где она находится.

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

- Складирование ТКО в непредусмотренных для этого местах нарушают права жителей на благоприятную окружающую среду. Поэтому мы действовали в публичных интересах, с соблюдением установленной законодательством процедуры», - отметили представители «Спецавтобазы».

ИСТОЧНИК KP.RU