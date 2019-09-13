2019-09-13T14:22:01+03:00
Общество

«Спросите у кассира»: на Урале в аптеке нет ценников на лекарства

Покупателям приходится отстаивать очередь, чтобы узнать стоимость товара
Мария Трапезникова
Поделиться:
Прокуратура обязала аптеку в Новоуральске установить ценники на лекарства, которых там раньше не былоПрокуратура обязала аптеку в Новоуральске установить ценники на лекарства, которых там раньше не былоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новоуральске прокуратура обязала одну из местных аптек установить на лекарства ценники. В ходе проводимой проверки были выявлены многочисленные нарушения.

- На прилавках не было четко оформленных ценников, где бы можно было увидеть название товара, цены за вес или единицу, дозировки, страну производителя, а также срока годности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом на каждой витрине была табличка «Цену спрашивать у кассира».

Фактически получалось, что покупатели отстаивали очередь, чтобы просто узнать информацию о товаре. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием установить на каждый товар ценник с подробной информацией. Вторая инстанция согласилась с этим и обязала аптеку исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24