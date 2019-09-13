«Спросите у кассира»: на Урале в аптеке нет ценников на лекарства

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-13T14:22:01+03:00

Прокуратура обязала аптеку в Новоуральске установить ценники на лекарства, которых там раньше не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новоуральске прокуратура обязала одну из местных аптек установить на лекарства ценники. В ходе проводимой проверки были выявлены многочисленные нарушения.

- На прилавках не было четко оформленных ценников, где бы можно было увидеть название товара, цены за вес или единицу, дозировки, страну производителя, а также срока годности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом на каждой витрине была табличка «Цену спрашивать у кассира».

Фактически получалось, что покупатели отстаивали очередь, чтобы просто узнать информацию о товаре. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием установить на каждый товар ценник с подробной информацией. Вторая инстанция согласилась с этим и обязала аптеку исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU