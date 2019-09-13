В Екатеринбурге введут временный автобус между Эльмашем и Уралмашем

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-13T14:27:38+03:00

В Екатеринбурге введут временный автобус, он будет курсировать между Эльмашем и Уралмашем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он будет курсировать до 15 октября

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В Екатеринбурге введут временный автобус №56, который будет курсировать между Эльмашем и Уралмашем. Это делается для того, чтобы сохранить транспортное сообщение между микрорайонами на время проведения демонтажа подземного пешеходного перехода на перекрестке Фронтовых Бригад – Старых Большевиков.

- С 16 сентября по 15 октября автобус №56 в оба направления будет проходить по улицам Таганская, Краснофлотцев, Стачек, Фронтовых Бригад, проспекту Космонавтов и Машиностроителей, - отмечают в пресс-службе «Гортранса». – Остановку «Краснофлотцев» в сторону УЗТМ перенесут на одноименную улицу за перекресток с улицей Старых Большевиков.

Расписание выглядит следующим образом:

От остановки «УЗТМ» начало движения в 05:35, конец движения в 22:35;

От остановки «Таганская» начало движения в 05:27, конец – в 23:00.

Ранее мы писали о том, что на этом же участке до конечных остановок полностью закроют трамвайное и троллейбусное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU