Повесили рекламу на баннер: уральцев, продавших через интернет килограмм наркотиков, отправили под суд

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-13T13:42:28+03:00

Уральцы продавали наркотики через интернет-магазин и даже повесили баннер с рекламой их сайта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в группе было пять человек

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В Каменске-Уральском пять молодых людей (2 парня и 3 девушки) обвиняются в незаконном сбыте наркотиков через интернет-магазин. Свои дела они проворачивали с августа по сентябрь 2018 года.

- В этот период неустановленное лицо, являясь организатором их группы, арендовало интернет-сайты для того, чтобы сбывать наркотики, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – К своей работе оно привлекло еще нескольких людей – за деньги они расфасовывали и упаковывали наркотики, а также создавали «закладки» на территории города.

Сами наркотики они заказывали из Новосибирска, но на этом предприниматели не остановились – на фасаде одного из домов они установили баннер с рекламой своего сайта.

- Сведения о нахождении «закладок» обвиняемые направляли организатору группы, который эту информацию передавал лицам, приобретавшим наркотические средства для личного употребления, - отметили в прокуратуре. - С целью конспирации они общались только путем текстовых сообщений в Интернете.

Всего в ходе своей деятельности они продали больше 1,1 килограмма наркотиков. Сейчас на них заведено уголовное дело и направлено в районный суд Каменска-Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU